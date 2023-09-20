دولار أسترالي إلى فورنت مجري

تحويل AUD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
232251 huf

1.00000 AUD = 232.25100 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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AUD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065188.32341.435491.655040.95818.2085
1GBP1.1573411.2327102.2221.661371.915471.1087321.0737
1USD0.93890.811227182.9251.347751.553880.8994517.0956
1INR0.0113220.009782660.012059110.01625260.01873840.01084650.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
1 AUD232.25100 HUF
5 AUD1161.25500 HUF
10 AUD2322.51000 HUF
20 AUD4645.02000 HUF
50 AUD11612.55000 HUF
100 AUD23225.10000 HUF
250 AUD58062.75000 HUF
500 AUD116125.50000 HUF
1000 AUD232251.00000 HUF
2000 AUD464502.00000 HUF
5000 AUD1161255.00000 HUF
10000 AUD2322510.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
2000 HUF8.61138 AUD
5000 HUF21.52845 AUD
10000 HUF43.05690 AUD
15000 HUF64.58535 AUD
20000 HUF86.11380 AUD
30000 HUF129.17070 AUD
40000 HUF172.22760 AUD
50000 HUF215.28450 AUD
60000 HUF258.34140 AUD
100000 HUF430.56900 AUD
150000 HUF645.85350 AUD
200000 HUF861.13800 AUD