دولار أسترالي إلى فورنت مجري
تحويل AUD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الدولار الأسترالي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
|1 AUD
|232.25100 HUF
|5 AUD
|1161.25500 HUF
|10 AUD
|2322.51000 HUF
|20 AUD
|4645.02000 HUF
|50 AUD
|11612.55000 HUF
|100 AUD
|23225.10000 HUF
|250 AUD
|58062.75000 HUF
|500 AUD
|116125.50000 HUF
|1000 AUD
|232251.00000 HUF
|2000 AUD
|464502.00000 HUF
|5000 AUD
|1161255.00000 HUF
|10000 AUD
|2322510.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
|2000 HUF
|8.61138 AUD
|5000 HUF
|21.52845 AUD
|10000 HUF
|43.05690 AUD
|15000 HUF
|64.58535 AUD
|20000 HUF
|86.11380 AUD
|30000 HUF
|129.17070 AUD
|40000 HUF
|172.22760 AUD
|50000 HUF
|215.28450 AUD
|60000 HUF
|258.34140 AUD
|100000 HUF
|430.56900 AUD
|150000 HUF
|645.85350 AUD
|200000 HUF
|861.13800 AUD