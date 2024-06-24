تحويل AUD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أسترالي إلى فورنت مجري

5,000 aud
1,221,535 huf

A$1.000 AUD = Ft244.3 HUF

Mid-market exchange rate at 13:24
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4550.9311.632159.3851.3681.352
1 GBP1.2681105.7831.1812.069202.0281.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.60111.752171.1251.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
1 AUD٢٤٤٫٣٠٧٠٠ HUF
5 AUD١٬٢٢١٫٥٣٥٠٠ HUF
10 AUD٢٬٤٤٣٫٠٧٠٠٠ HUF
20 AUD٤٬٨٨٦٫١٤٠٠٠ HUF
50 AUD١٢٬٢١٥٫٣٥٠٠٠ HUF
100 AUD٢٤٬٤٣٠٫٧٠٠٠٠ HUF
250 AUD٦١٬٠٧٦٫٧٥٠٠٠ HUF
500 AUD١٢٢٬١٥٣٫٥٠٠٠٠ HUF
1000 AUD٢٤٤٬٣٠٧٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 AUD٤٨٨٬٦١٤٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 AUD١٬٢٢١٬٥٣٥٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 AUD٢٬٤٤٣٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
2000 HUF٨٫١٨٦٤٤ AUD
5000 HUF٢٠٫٤٦٦١٠ AUD
10000 HUF٤٠٫٩٣٢٢٠ AUD
15000 HUF٦١٫٣٩٨٣٠ AUD
20000 HUF٨١٫٨٦٤٤٠ AUD
30000 HUF١٢٢٫٧٩٦٦٠ AUD
40000 HUF١٦٣٫٧٢٨٨٠ AUD
50000 HUF٢٠٤٫٦٦١٠٠ AUD
60000 HUF٢٤٥٫٥٩٣٢٠ AUD
100000 HUF٤٠٩٫٣٢٢٠٠ AUD
150000 HUF٦١٣٫٩٨٣٠٠ AUD
200000 HUF٨١٨٫٦٤٤٠٠ AUD