دولار أسترالي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AUD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
1085.24 nzd

1.00000 AUD = 1.08524 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار نيوزيلندي
1 AUD1.08524 NZD
5 AUD5.42620 NZD
10 AUD10.85240 NZD
20 AUD21.70480 NZD
50 AUD54.26200 NZD
100 AUD108.52400 NZD
250 AUD271.31000 NZD
500 AUD542.62000 NZD
1000 AUD1085.24000 NZD
2000 AUD2170.48000 NZD
5000 AUD5426.20000 NZD
10000 AUD10852.40000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار أسترالي
1 NZD0.92145 AUD
5 NZD4.60727 AUD
10 NZD9.21454 AUD
20 NZD18.42908 AUD
50 NZD46.07270 AUD
100 NZD92.14540 AUD
250 NZD230.36350 AUD
500 NZD460.72700 AUD
1000 NZD921.45400 AUD
2000 NZD1842.90800 AUD
5000 NZD4607.27000 AUD
10000 NZD9214.54000 AUD