2,000 دولار نيوزيلندي إلى دولار أسترالي

تحويل NZD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 nzd
1,829.74 aud

$1.000 NZD = A$0.9149 AUD

Mid-market exchange rate at 07:55
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NZD إلى AUD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.9081.3590.851145.875
1 AUD0.67310.5130.60556.4280.9140.57298.101
1 GBP1.3121.95111.18110.0741.7831.116191.366
1 EUR1.1121.6530.848193.2931.5110.946162.19

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار أسترالي
1 NZD٠٫٩١٤٨٧ AUD
5 NZD٤٫٥٧٤٣٥ AUD
10 NZD٩٫١٤٨٧٠ AUD
20 NZD١٨٫٢٩٧٤٠ AUD
50 NZD٤٥٫٧٤٣٥٠ AUD
100 NZD٩١٫٤٨٧٠٠ AUD
250 NZD٢٢٨٫٧١٧٥٠ AUD
500 NZD٤٥٧٫٤٣٥٠٠ AUD
1000 NZD٩١٤٫٨٧٠٠٠ AUD
2000 NZD١٬٨٢٩٫٧٤٠٠٠ AUD
5000 NZD٤٬٥٧٤٫٣٥٠٠٠ AUD
10000 NZD٩٬١٤٨٫٧٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار نيوزيلندي
1 AUD١٫٠٩٣٠٥ NZD
5 AUD٥٫٤٦٥٢٥ NZD
10 AUD١٠٫٩٣٠٥٠ NZD
20 AUD٢١٫٨٦١٠٠ NZD
50 AUD٥٤٫٦٥٢٥٠ NZD
100 AUD١٠٩٫٣٠٥٠٠ NZD
250 AUD٢٧٣٫٢٦٢٥٠ NZD
500 AUD٥٤٦٫٥٢٥٠٠ NZD
1000 AUD١٬٠٩٣٫٠٥٠٠٠ NZD
2000 AUD٢٬١٨٦٫١٠٠٠٠ NZD
5000 AUD٥٬٤٦٥٫٢٥٠٠٠ NZD
10000 AUD١٠٬٩٣٠٫٥٠٠٠٠ NZD