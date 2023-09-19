جنيه إسترليني إلى فرنك سويسري

تحويل GBP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
1108.86 chf

1.00000 GBP = 1.10886 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:47 UTC
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GBP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.433991.655610.957518.211
1GBP1.1580811.2314102.1141.660541.917171.1088621.0881
1USD0.94040.812084182.9251.34851.55690.9003517.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626170.01877490.01085740.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الفرنك السويسري
1 GBP1.10886 CHF
5 GBP5.54430 CHF
10 GBP11.08860 CHF
20 GBP22.17720 CHF
50 GBP55.44300 CHF
100 GBP110.88600 CHF
250 GBP277.21500 CHF
500 GBP554.43000 CHF
1000 GBP1108.86000 CHF
2000 GBP2217.72000 CHF
5000 GBP5544.30000 CHF
10000 GBP11088.60000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه استرليني
1 CHF0.90183 GBP
5 CHF4.50914 GBP
10 CHF9.01828 GBP
20 CHF18.03656 GBP
50 CHF45.09140 GBP
100 CHF90.18280 GBP
250 CHF225.45700 GBP
500 CHF450.91400 GBP
1000 CHF901.82800 GBP
2000 CHF1803.65600 GBP
5000 CHF4509.14000 GBP
10000 CHF9018.28000 GBP