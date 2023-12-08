5000 فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

تحويل CHF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ chf
٤٬٥٤٩٫١٧ gbp

1.00000 CHF = 0.90983 GBP

Mid-market exchange rate at 10:01
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85821.077789.85891.463571.631150.9432518.8036
1 GBP1.1652311.25575104.7051.705371.900641.099121.9102
1 USD0.92790.796337183.38031.358051.513550.8752517.4479
1 INR0.01112860.009550660.011993210.01628740.01815230.01049710.209257

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه استرليني
1 CHF0.90983 GBP
5 CHF4.54917 GBP
10 CHF9.09833 GBP
20 CHF18.19666 GBP
50 CHF45.49165 GBP
100 CHF90.98330 GBP
250 CHF227.45825 GBP
500 CHF454.91650 GBP
1000 CHF909.83300 GBP
2000 CHF1819.66600 GBP
5000 CHF4549.16500 GBP
10000 CHF9098.33000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الفرنك السويسري
1 GBP1.09910 CHF
5 GBP5.49550 CHF
10 GBP10.99100 CHF
20 GBP21.98200 CHF
50 GBP54.95500 CHF
100 GBP109.91000 CHF
250 GBP274.77500 CHF
500 GBP549.55000 CHF
1000 GBP1099.10000 CHF
2000 GBP2198.20000 CHF
5000 GBP5495.50000 CHF
10000 GBP10991.00000 CHF