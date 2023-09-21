فرنك سويسري إلى يورو

تحويل CHF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1044.50 eur

1.00000 CHF = 1.04450 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:11 UTC
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CHF إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.43471.65680.957418.2211
1GBP1.1582111.2323102.1881.661631.918871.1088721.1033
1USD0.939850.811491182.9251.34841.557150.899717.1251
1INR0.01133370.009785840.012059110.01626050.01877780.01084960.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / اليورو
1 CHF1.04450 EUR
5 CHF5.22250 EUR
10 CHF10.44500 EUR
20 CHF20.89000 EUR
50 CHF52.22500 EUR
100 CHF104.45000 EUR
250 CHF261.12500 EUR
500 CHF522.25000 EUR
1000 CHF1044.50000 EUR
2000 CHF2089.00000 EUR
5000 CHF5222.50000 EUR
10000 CHF10445.00000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الفرنك السويسري
1 EUR0.95740 CHF
5 EUR4.78700 CHF
10 EUR9.57400 CHF
20 EUR19.14800 CHF
50 EUR47.87000 CHF
100 EUR95.74000 CHF
250 EUR239.35000 CHF
500 EUR478.70000 CHF
1000 EUR957.40000 CHF
2000 EUR1914.80000 CHF
5000 EUR4787.00000 CHF
10000 EUR9574.00000 CHF