رينغيت ماليزي إلى يورو

تحويل MYR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
199.92 eur

1.00000 MYR = 0.19992 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:53 UTC
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MYR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اليورو
1 MYR0.19992 EUR
5 MYR0.99959 EUR
10 MYR1.99917 EUR
20 MYR3.99834 EUR
50 MYR9.99585 EUR
100 MYR19.99170 EUR
250 MYR49.97925 EUR
500 MYR99.95850 EUR
1000 MYR199.91700 EUR
2000 MYR399.83400 EUR
5000 MYR999.58500 EUR
10000 MYR1999.17000 EUR
معدلات التحويل اليورو / رينغيت ماليزي
1 EUR5.00208 MYR
5 EUR25.01040 MYR
10 EUR50.02080 MYR
20 EUR100.04160 MYR
50 EUR250.10400 MYR
100 EUR500.20800 MYR
250 EUR1250.52000 MYR
500 EUR2501.04000 MYR
1000 EUR5002.08000 MYR
2000 EUR10004.16000 MYR
5000 EUR25010.40000 MYR
10000 EUR50020.80000 MYR