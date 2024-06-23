تحويل EUR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 يورو إلى رينغيت ماليزي

5,000 eur
25,192.70 myr

€1.000 EUR = RM5.039 MYR

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اليورو / رينغيت ماليزي
1 EUR٥٫٠٣٨٥٤ MYR
5 EUR٢٥٫١٩٢٧٠ MYR
10 EUR٥٠٫٣٨٥٤٠ MYR
20 EUR١٠٠٫٧٧٠٨٠ MYR
50 EUR٢٥١٫٩٢٧٠٠ MYR
100 EUR٥٠٣٫٨٥٤٠٠ MYR
250 EUR١٬٢٥٩٫٦٣٥٠٠ MYR
500 EUR٢٬٥١٩٫٢٧٠٠٠ MYR
1000 EUR٥٬٠٣٨٫٥٤٠٠٠ MYR
2000 EUR١٠٬٠٧٧٫٠٨٠٠٠ MYR
5000 EUR٢٥٬١٩٢٫٧٠٠٠٠ MYR
10000 EUR٥٠٬٣٨٥٫٤٠٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اليورو
1 MYR٠٫١٩٨٤٧ EUR
5 MYR٠٫٩٩٢٣٥ EUR
10 MYR١٫٩٨٤٧٠ EUR
20 MYR٣٫٩٦٩٤٠ EUR
50 MYR٩٫٩٢٣٥٠ EUR
100 MYR١٩٫٨٤٧٠٠ EUR
250 MYR٤٩٫٦١٧٥٠ EUR
500 MYR٩٩٫٢٣٥٠٠ EUR
1000 MYR١٩٨٫٤٧٠٠٠ EUR
2000 MYR٣٩٦٫٩٤٠٠٠ EUR
5000 MYR٩٩٢٫٣٥٠٠٠ EUR
10000 MYR١٬٩٨٤٫٧٠٠٠٠ EUR