فرنك سويسري إلى رينغيت ماليزي

تحويل CHF إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
5215.63 myr

1.00000 CHF = 5.21563 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

CHF إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / رينغيت ماليزي
1 CHF5.21563 MYR
5 CHF26.07815 MYR
10 CHF52.15630 MYR
20 CHF104.31260 MYR
50 CHF260.78150 MYR
100 CHF521.56300 MYR
250 CHF1303.90750 MYR
500 CHF2607.81500 MYR
1000 CHF5215.63000 MYR
2000 CHF10431.26000 MYR
5000 CHF26078.15000 MYR
10000 CHF52156.30000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الفرنك السويسري
1 MYR0.19173 CHF
5 MYR0.95866 CHF
10 MYR1.91731 CHF
20 MYR3.83462 CHF
50 MYR9.58655 CHF
100 MYR19.17310 CHF
250 MYR47.93275 CHF
500 MYR95.86550 CHF
1000 MYR191.73100 CHF
2000 MYR383.46200 CHF
5000 MYR958.65500 CHF
10000 MYR1917.31000 CHF