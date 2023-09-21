ريال برازيلي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BRL إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٩٦٠٫٤١ myr

1.00000 BRL = 0.96041 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:13 UTC
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BRL إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / رينغيت ماليزي
1 BRL0.96041 MYR
5 BRL4.80206 MYR
10 BRL9.60411 MYR
20 BRL19.20822 MYR
50 BRL48.02055 MYR
100 BRL96.04110 MYR
250 BRL240.10275 MYR
500 BRL480.20550 MYR
1000 BRL960.41100 MYR
2000 BRL1920.82200 MYR
5000 BRL4802.05500 MYR
10000 BRL9604.11000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال البرازيلي
1 MYR1.04122 BRL
5 MYR5.20610 BRL
10 MYR10.41220 BRL
20 MYR20.82440 BRL
50 MYR52.06100 BRL
100 MYR104.12200 BRL
250 MYR260.30500 BRL
500 MYR520.61000 BRL
1000 MYR1041.22000 BRL
2000 MYR2082.44000 BRL
5000 MYR5206.10000 BRL
10000 MYR10412.20000 BRL