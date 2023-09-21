يوان صيني إلى رينغيت ماليزي

تحويل CNY إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
641.88 myr

1.00000 CNY = 0.64188 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / رينغيت ماليزي
1 CNY0.64188 MYR
5 CNY3.20940 MYR
10 CNY6.41880 MYR
20 CNY12.83760 MYR
50 CNY32.09400 MYR
100 CNY64.18800 MYR
250 CNY160.47000 MYR
500 CNY320.94000 MYR
1000 CNY641.88000 MYR
2000 CNY1283.76000 MYR
5000 CNY3209.40000 MYR
10000 CNY6418.80000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Chinese Yuan RMB
1 MYR1.55792 CNY
5 MYR7.78960 CNY
10 MYR15.57920 CNY
20 MYR31.15840 CNY
50 MYR77.89600 CNY
100 MYR155.79200 CNY
250 MYR389.48000 CNY
500 MYR778.96000 CNY
1000 MYR1557.92000 CNY
2000 MYR3115.84000 CNY
5000 MYR7789.60000 CNY
10000 MYR15579.20000 CNY