1 يوان صيني إلى رينغيت ماليزي

تحويل CNY إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.62 myr

¥1.000 CNY = RM0.6208 MYR

Mid-market exchange rate at 09:44
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CNY إلى MYR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9661.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.180.965
1 EUR1.0938.5181.510.8561.65691.7451.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / رينغيت ماليزي
1 CNY٠٫٦٢٠٨١ MYR
5 CNY٣٫١٠٤٠٧ MYR
10 CNY٦٫٢٠٨١٣ MYR
20 CNY١٢٫٤١٦٢٦ MYR
50 CNY٣١٫٠٤٠٦٥ MYR
100 CNY٦٢٫٠٨١٣٠ MYR
250 CNY١٥٥٫٢٠٣٢٥ MYR
500 CNY٣١٠٫٤٠٦٥٠ MYR
1000 CNY٦٢٠٫٨١٣٠٠ MYR
2000 CNY١٬٢٤١٫٦٢٦٠٠ MYR
5000 CNY٣٬١٠٤٫٠٦٥٠٠ MYR
10000 CNY٦٬٢٠٨٫١٣٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Chinese Yuan RMB
1 MYR١٫٦١٠٧٩ CNY
5 MYR٨٫٠٥٣٩٥ CNY
10 MYR١٦٫١٠٧٩٠ CNY
20 MYR٣٢٫٢١٥٨٠ CNY
50 MYR٨٠٫٥٣٩٥٠ CNY
100 MYR١٦١٫٠٧٩٠٠ CNY
250 MYR٤٠٢٫٦٩٧٥٠ CNY
500 MYR٨٠٥٫٣٩٥٠٠ CNY
1000 MYR١٬٦١٠٫٧٩٠٠٠ CNY
2000 MYR٣٬٢٢١٫٥٨٠٠٠ CNY
5000 MYR٨٬٠٥٣٫٩٥٠٠٠ CNY
10000 MYR١٦٬١٠٧٫٩٠٠٠٠ CNY