شيكل إسرائيلي جديد إلى رينغيت ماليزي

تحويل ILS إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٢٢٩٫٥٣ myr

1.00000 ILS = 1.22953 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / رينغيت ماليزي
1 ILS1.22953 MYR
5 ILS6.14765 MYR
10 ILS12.29530 MYR
20 ILS24.59060 MYR
50 ILS61.47650 MYR
100 ILS122.95300 MYR
250 ILS307.38250 MYR
500 ILS614.76500 MYR
1000 ILS1229.53000 MYR
2000 ILS2459.06000 MYR
5000 ILS6147.65000 MYR
10000 ILS12295.30000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Israeli New Sheqel
1 MYR0.81332 ILS
5 MYR4.06661 ILS
10 MYR8.13322 ILS
20 MYR16.26644 ILS
50 MYR40.66610 ILS
100 MYR81.33220 ILS
250 MYR203.33050 ILS
500 MYR406.66100 ILS
1000 MYR813.32200 ILS
2000 MYR1626.64400 ILS
5000 MYR4066.61000 ILS
10000 MYR8133.22000 ILS