50 رينغيت ماليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MYR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

50 myr
37.39 ils

1.00000 MYR = 0.74785 ILS

Mid-market exchange rate at 22:42
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344151.532182.84640.92250.7902331.3556556.053
1 SGD0.74396511.1398361.63480.6862830.5879051.0085641.7014
1 AUD0.65270.877327154.07380.6020940.5157850.88483336.5858
1 INR0.01207050.01622460.018493210.01113470.009538530.01636340.676589

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Israeli New Sheqel
1 MYR0.74785 ILS
5 MYR3.73925 ILS
10 MYR7.47850 ILS
20 MYR14.95700 ILS
50 MYR37.39250 ILS
100 MYR74.78500 ILS
250 MYR186.96250 ILS
500 MYR373.92500 ILS
1000 MYR747.85000 ILS
2000 MYR1495.70000 ILS
5000 MYR3739.25000 ILS
10000 MYR7478.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / رينغيت ماليزي
1 ILS1.33717 MYR
5 ILS6.68585 MYR
10 ILS13.37170 MYR
20 ILS26.74340 MYR
50 ILS66.85850 MYR
100 ILS133.71700 MYR
250 ILS334.29250 MYR
500 ILS668.58500 MYR
1000 ILS1337.17000 MYR
2000 ILS2674.34000 MYR
5000 ILS6685.85000 MYR
10000 ILS13371.70000 MYR