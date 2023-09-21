فورنت مجري إلى رينغيت ماليزي

تحويل HUF إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
128.96 myr

1.00000 HUF = 0.01290 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
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HUF إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066388.64421.439081.661550.9626518.3184
1GBP1.1522711.22865102.1411.658191.914531.1092421.1075
1USD0.93780.813901183.13251.34961.558240.902917.1794
1INR0.01128110.009790410.01202910.01623430.0187440.0108610.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / رينغيت ماليزي
2000 HUF25.79160 MYR
5000 HUF64.47900 MYR
10000 HUF128.95800 MYR
15000 HUF193.43700 MYR
20000 HUF257.91600 MYR
30000 HUF386.87400 MYR
40000 HUF515.83200 MYR
50000 HUF644.79000 MYR
60000 HUF773.74800 MYR
100000 HUF1289.58000 MYR
150000 HUF1934.37000 MYR
200000 HUF2579.16000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Hungarian Forint
1 MYR77.54450 HUF
5 MYR387.72250 HUF
10 MYR775.44500 HUF
20 MYR1550.89000 HUF
50 MYR3877.22500 HUF
100 MYR7754.45000 HUF
250 MYR19386.12500 HUF
500 MYR38772.25000 HUF
1000 MYR77544.50000 HUF
2000 MYR155089.00000 HUF
5000 MYR387722.50000 HUF
10000 MYR775445.00000 HUF