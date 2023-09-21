فورنت مجري إلى رينغيت ماليزي
تحويل HUF إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى رينغيت ماليزي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / رينغيت ماليزي
|2000 HUF
|25.79160 MYR
|5000 HUF
|64.47900 MYR
|10000 HUF
|128.95800 MYR
|15000 HUF
|193.43700 MYR
|20000 HUF
|257.91600 MYR
|30000 HUF
|386.87400 MYR
|40000 HUF
|515.83200 MYR
|50000 HUF
|644.79000 MYR
|60000 HUF
|773.74800 MYR
|100000 HUF
|1289.58000 MYR
|150000 HUF
|1934.37000 MYR
|200000 HUF
|2579.16000 MYR
|معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Hungarian Forint
|1 MYR
|77.54450 HUF
|5 MYR
|387.72250 HUF
|10 MYR
|775.44500 HUF
|20 MYR
|1550.89000 HUF
|50 MYR
|3877.22500 HUF
|100 MYR
|7754.45000 HUF
|250 MYR
|19386.12500 HUF
|500 MYR
|38772.25000 HUF
|1000 MYR
|77544.50000 HUF
|2000 MYR
|155089.00000 HUF
|5000 MYR
|387722.50000 HUF
|10000 MYR
|775445.00000 HUF