Macar forintinden Malezya ringitine
Reel döviz kuru ile HUF → MYR çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Malezya Ringiti
|2000 HUF
|26.36980 MYR
|5000 HUF
|65.92450 MYR
|10000 HUF
|131.84900 MYR
|15000 HUF
|197.77350 MYR
|20000 HUF
|263.69800 MYR
|30000 HUF
|395.54700 MYR
|40000 HUF
|527.39600 MYR
|50000 HUF
|659.24500 MYR
|60000 HUF
|791.09400 MYR
|100000 HUF
|1318.49000 MYR
|150000 HUF
|1977.73500 MYR
|200000 HUF
|2636.98000 MYR
|Çevrim kurları Malezya Ringiti / Macar Forinti
|1 MYR
|75.84430 HUF
|5 MYR
|379.22150 HUF
|10 MYR
|758.44300 HUF
|20 MYR
|1516.88600 HUF
|50 MYR
|3792.21500 HUF
|100 MYR
|7584.43000 HUF
|250 MYR
|18961.07500 HUF
|500 MYR
|37922.15000 HUF
|1000 MYR
|75844.30000 HUF
|2000 MYR
|151688.60000 HUF
|5000 MYR
|379221.50000 HUF
|10000 MYR
|758443.00000 HUF