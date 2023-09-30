250 Malezya ringitinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile MYR → HUF çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Malezya ringitinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Malezya Ringiti / Macar Forinti
|1 MYR
|78.45360 HUF
|5 MYR
|392.26800 HUF
|10 MYR
|784.53600 HUF
|20 MYR
|1569.07200 HUF
|50 MYR
|3922.68000 HUF
|100 MYR
|7845.36000 HUF
|250 MYR
|19613.40000 HUF
|500 MYR
|39226.80000 HUF
|1000 MYR
|78453.60000 HUF
|2000 MYR
|156907.20000 HUF
|5000 MYR
|392268.00000 HUF
|10000 MYR
|784536.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Malezya Ringiti
|2000 HUF
|25.49280 MYR
|5000 HUF
|63.73200 MYR
|10000 HUF
|127.46400 MYR
|15000 HUF
|191.19600 MYR
|20000 HUF
|254.92800 MYR
|30000 HUF
|382.39200 MYR
|40000 HUF
|509.85600 MYR
|50000 HUF
|637.32000 MYR
|60000 HUF
|764.78400 MYR
|100000 HUF
|1274.64000 MYR
|150000 HUF
|1911.96000 MYR
|200000 HUF
|2549.28000 MYR