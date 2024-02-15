Polonya zlotisinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile PLN → HUF çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Macar Forinti
|1 PLN
|89.58940 HUF
|5 PLN
|447.94700 HUF
|10 PLN
|895.89400 HUF
|20 PLN
|1791.78800 HUF
|50 PLN
|4479.47000 HUF
|100 PLN
|8958.94000 HUF
|250 PLN
|22397.35000 HUF
|500 PLN
|44794.70000 HUF
|1000 PLN
|89589.40000 HUF
|2000 PLN
|179178.80000 HUF
|5000 PLN
|447947.00000 HUF
|10000 PLN
|895894.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Polonya Zlotisi
|2000 HUF
|22.32400 PLN
|5000 HUF
|55.81000 PLN
|10000 HUF
|111.62000 PLN
|15000 HUF
|167.43000 PLN
|20000 HUF
|223.24000 PLN
|30000 HUF
|334.86000 PLN
|40000 HUF
|446.48000 PLN
|50000 HUF
|558.10000 PLN
|60000 HUF
|669.72000 PLN
|100000 HUF
|1116.20000 PLN
|150000 HUF
|1674.30000 PLN
|200000 HUF
|2232.40000 PLN