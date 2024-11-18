bin Polonya zlotisinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile PLN → HUF çevirin
PLN → HUF çevrim grafiği
1 PLN = 94,47360 HUF
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|1 PLN → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|94,5103
|94,5103
|Düşük
|92,5649
|91,5744
|Ortalama
|93,6166
|92,8559
|Değişim
|1.65%
|2.73%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → HUF istatistikleri
PLN → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 94,5103, en düşük 92,5649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 93,6166 oldu. PLN → HUF kurundaki değişiklik 1.65 değerindeydi.
PLN → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 94,5103, en düşük 91,5744 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 92,8559 oldu. PLN → HUF kurundaki değişiklik 2.73 değerindeydi.
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Macar Forinti
|1 PLN
|94,47360 HUF
|5 PLN
|472,36800 HUF
|10 PLN
|944,73600 HUF
|20 PLN
|1.889,47200 HUF
|50 PLN
|4.723,68000 HUF
|100 PLN
|9.447,36000 HUF
|250 PLN
|23.618,40000 HUF
|500 PLN
|47.236,80000 HUF
|1000 PLN
|94.473,60000 HUF
|2000 PLN
|188.947,20000 HUF
|5000 PLN
|472.368,00000 HUF
|10000 PLN
|944.736,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Polonya Zlotisi
|2000 HUF
|21,17000 PLN
|5000 HUF
|52,92500 PLN
|10000 HUF
|105,85000 PLN
|15000 HUF
|158,77500 PLN
|20000 HUF
|211,70000 PLN
|30000 HUF
|317,55000 PLN
|40000 HUF
|423,40000 PLN
|50000 HUF
|529,25000 PLN
|60000 HUF
|635,10000 PLN
|100000 HUF
|1.058,50000 PLN
|150000 HUF
|1.587,75000 PLN
|200000 HUF
|2.117,00000 PLN