Türk lirasından Macar forintine

Reel döviz kuru ile TRY → HUF çevirin

1.000 try
11.721 huf

1.00000 TRY = 11.72130 HUF

23:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0776589.45171.450731.650940.94789518.3682
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.484
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0447
1 INR0.01117920.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Macar Forinti
1 TRY11.72130 HUF
5 TRY58.60650 HUF
10 TRY117.21300 HUF
20 TRY234.42600 HUF
50 TRY586.06500 HUF
100 TRY1172.13000 HUF
250 TRY2930.32500 HUF
500 TRY5860.65000 HUF
1000 TRY11721.30000 HUF
2000 TRY23442.60000 HUF
5000 TRY58606.50000 HUF
10000 TRY117213.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Türk Lirası
2000 HUF170.62980 TRY
5000 HUF426.57450 TRY
10000 HUF853.14900 TRY
15000 HUF1279.72350 TRY
20000 HUF1706.29800 TRY
30000 HUF2559.44700 TRY
40000 HUF3412.59600 TRY
50000 HUF4265.74500 TRY
60000 HUF5118.89400 TRY
100000 HUF8531.49000 TRY
150000 HUF12797.23500 TRY
200000 HUF17062.98000 TRY