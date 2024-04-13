Çek Cumhuriyeti korunasından Macar forintine

Reel döviz kuru ile CZK → HUF çevirin

10.000 czk
155.073 huf

1,000 CZK = 15,51 HUF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Macar Forinti
1 CZK15,50730 HUF
5 CZK77,53650 HUF
10 CZK155,07300 HUF
20 CZK310,14600 HUF
50 CZK775,36500 HUF
100 CZK1.550,73000 HUF
250 CZK3.876,82500 HUF
500 CZK7.753,65000 HUF
1000 CZK15.507,30000 HUF
2000 CZK31.014,60000 HUF
5000 CZK77.536,50000 HUF
10000 CZK155.073,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Çek Cumhuriyeti Korunası
2000 HUF128,97140 CZK
5000 HUF322,42850 CZK
10000 HUF644,85700 CZK
15000 HUF967,28550 CZK
20000 HUF1.289,71400 CZK
30000 HUF1.934,57100 CZK
40000 HUF2.579,42800 CZK
50000 HUF3.224,28500 CZK
60000 HUF3.869,14200 CZK
100000 HUF6.448,57000 CZK
150000 HUF9.672,85500 CZK
200000 HUF12.897,14000 CZK