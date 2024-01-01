Güney Kore wonundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → USD çevirin

1.000 krw
0,75 usd

1.00000 KRW = 0.00075 USD

09:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.93191.354051.539760.79697283.0331.34767.1936
1 EUR1.073111.453031.652320.85524589.10271.446117.71945
1 CAD0.7385250.68821711.137150.58858461.3220.9952375.31265
1 AUD0.649450.6052090.87938810.51759353.92580.8751994.67188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / ABD Doları
1 KRW0.00075 USD
5 KRW0.00375 USD
10 KRW0.00750 USD
20 KRW0.01501 USD
50 KRW0.03752 USD
100 KRW0.07504 USD
250 KRW0.18760 USD
500 KRW0.37520 USD
1000 KRW0.75040 USD
2000 KRW1.50079 USD
5000 KRW3.75198 USD
10000 KRW7.50396 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Güney Kore Wonu
1 USD1332.63000 KRW
5 USD6663.15000 KRW
10 USD13326.30000 KRW
20 USD26652.60000 KRW
50 USD66631.50000 KRW
100 USD133263.00000 KRW
250 USD333157.50000 KRW
500 USD666315.00000 KRW
1000 USD1332630.00000 KRW
2000 USD2665260.00000 KRW
5000 USD6663150.00000 KRW
10000 USD13326300.00000 KRW