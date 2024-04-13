Bulgar levasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile BGN → USD çevirin

1.000 bgn
544,04 usd

1,000 BGN = 0,5440 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,941,6841,3771,5471,3620,80318,862
1 EUR1,06411,7921,4661,6471,4490,85520,071
1 NZD0,5940,55810,8180,9190,8080,47711,198
1 CAD0,7260,6821,22311,1230,9880,58313,694

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / ABD Doları
1 BGN0,54404 USD
5 BGN2,72020 USD
10 BGN5,44040 USD
20 BGN10,88080 USD
50 BGN27,20200 USD
100 BGN54,40400 USD
250 BGN136,01000 USD
500 BGN272,02000 USD
1000 BGN544,04000 USD
2000 BGN1.088,08000 USD
5000 BGN2.720,20000 USD
10000 BGN5.440,40000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Bulgar Levası
1 USD1,83810 BGN
5 USD9,19050 BGN
10 USD18,38100 BGN
20 USD36,76200 BGN
50 USD91,90500 BGN
100 USD183,81000 BGN
250 USD459,52500 BGN
500 USD919,05000 BGN
1000 USD1.838,10000 BGN
2000 USD3.676,20000 BGN
5000 USD9.190,50000 BGN
10000 USD18.381,00000 BGN