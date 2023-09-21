ليف بلغاري إلى دولار أمريكي

تحويل BGN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٥٤٣٫٧٩ usd

1.00000 BGN = 0.54379 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:8 UTC
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BGN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.37041.434681.659850.9574518.2184
1GBP1.1583511.232102.3671.661911.922751.1090621.1039
1USD0.94020.811688183.091.348951.560670.900217.1298
1INR0.0113160.009768780.012035110.01623480.01878290.0108340.20616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار أمريكي
1 BGN0.54379 USD
5 BGN2.71894 USD
10 BGN5.43789 USD
20 BGN10.87578 USD
50 BGN27.18945 USD
100 BGN54.37890 USD
250 BGN135.94725 USD
500 BGN271.89450 USD
1000 BGN543.78900 USD
2000 BGN1087.57800 USD
5000 BGN2718.94500 USD
10000 BGN5437.89000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / لياف بلغاري
1 USD1.83895 BGN
5 USD9.19475 BGN
10 USD18.38950 BGN
20 USD36.77900 BGN
50 USD91.94750 BGN
100 USD183.89500 BGN
250 USD459.73750 BGN
500 USD919.47500 BGN
1000 USD1838.95000 BGN
2000 USD3677.90000 BGN
5000 USD9194.75000 BGN
10000 USD18389.50000 BGN