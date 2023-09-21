الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار أمريكي

تحويل CZK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٣٦٫٢٣ usd

1.00000 CZK = 0.04362 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:11 UTC
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CZK إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066188.63931.438811.664480.9674518.2389
1GBP1.1540711.2304102.31.660551.9211.116521.0498
1USD0.9380.812744183.14351.34961.561280.9073517.1081
1INR0.01128170.009775190.012027410.01623220.01877810.01091310.205766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار أمريكي
1 CZK0.04362 USD
5 CZK0.21811 USD
10 CZK0.43623 USD
20 CZK0.87246 USD
50 CZK2.18114 USD
100 CZK4.36228 USD
250 CZK10.90570 USD
500 CZK21.81140 USD
1000 CZK43.62280 USD
2000 CZK87.24560 USD
5000 CZK218.11400 USD
10000 CZK436.22800 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 USD22.92380 CZK
5 USD114.61900 CZK
10 USD229.23800 CZK
20 USD458.47600 CZK
50 USD1146.19000 CZK
100 USD2292.38000 CZK
250 USD5730.95000 CZK
500 USD11461.90000 CZK
1000 USD22923.80000 CZK
2000 USD45847.60000 CZK
5000 USD114619.00000 CZK
10000 USD229238.00000 CZK