كرونة نروجية إلى دولار أمريكي

تحويل NOK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
92.70 usd

1.00000 NOK = 0.09270 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:19 UTC
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NOK إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065588.30811.436291.663150.9644518.3577
1GBP1.15311.22855101.8221.656091.917661.1120121.1669
1USD0.938550.813968182.87951.3481.560910.9051517.2292
1INR0.0113240.00982110.012065710.01626460.01883350.01092130.207883

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار أمريكي
1 NOK0.09270 USD
5 NOK0.46351 USD
10 NOK0.92701 USD
20 NOK1.85403 USD
50 NOK4.63507 USD
100 NOK9.27014 USD
250 NOK23.17535 USD
500 NOK46.35070 USD
1000 NOK92.70140 USD
2000 NOK185.40280 USD
5000 NOK463.50700 USD
10000 NOK927.01400 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / كروني نرويجي
1 USD10.78730 NOK
5 USD53.93650 NOK
10 USD107.87300 NOK
20 USD215.74600 NOK
50 USD539.36500 NOK
100 USD1078.73000 NOK
250 USD2696.82500 NOK
500 USD5393.65000 NOK
1000 USD10787.30000 NOK
2000 USD21574.60000 NOK
5000 USD53936.50000 NOK
10000 USD107873.00000 NOK