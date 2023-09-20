دولار أسترالي إلى دولار أمريكي

تحويل AUD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
643.55 usd

1.00000 AUD = 0.64355 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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AUD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 USD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065188.32341.435491.655040.95818.2085
1GBP1.1573411.2327102.2221.661371.915471.1087321.0737
1USD0.93890.811227182.9251.347751.553880.8994517.0956
1INR0.0113220.009782660.012059110.01625260.01873840.01084650.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار أمريكي
1 AUD0.64355 USD
5 AUD3.21775 USD
10 AUD6.43550 USD
20 AUD12.87100 USD
50 AUD32.17750 USD
100 AUD64.35500 USD
250 AUD160.88750 USD
500 AUD321.77500 USD
1000 AUD643.55000 USD
2000 AUD1287.10000 USD
5000 AUD3217.75000 USD
10000 AUD6435.50000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار أسترالي
1 USD1.55388 AUD
5 USD7.76940 AUD
10 USD15.53880 AUD
20 USD31.07760 AUD
50 USD77.69400 AUD
100 USD155.38800 AUD
250 USD388.47000 AUD
500 USD776.94000 AUD
1000 USD1553.88000 AUD
2000 USD3107.76000 AUD
5000 USD7769.40000 AUD
10000 USD15538.80000 AUD