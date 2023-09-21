جنيه إسترليني إلى دولار أمريكي

تحويل GBP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٬٢٣١٫٥٠ usd

1.00000 GBP = 1.23150 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:57 UTC
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GBP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.15761.433481.654760.957218.2086
1GBP1.1583511.2315102.1221.660551.916881.1087721.0929
1USD0.940650.812018182.9251.34841.556540.900417.1278
1INR0.01134330.00979220.012059110.01626050.01877050.0108580.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار أمريكي
1 GBP1.23150 USD
5 GBP6.15750 USD
10 GBP12.31500 USD
20 GBP24.63000 USD
50 GBP61.57500 USD
100 GBP123.15000 USD
250 GBP307.87500 USD
500 GBP615.75000 USD
1000 GBP1231.50000 USD
2000 GBP2463.00000 USD
5000 GBP6157.50000 USD
10000 GBP12315.00000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه استرليني
1 USD0.81202 GBP
5 USD4.06009 GBP
10 USD8.12018 GBP
20 USD16.24036 GBP
50 USD40.60090 GBP
100 USD81.20180 GBP
250 USD203.00450 GBP
500 USD406.00900 GBP
1000 USD812.01800 GBP
2000 USD1624.03600 GBP
5000 USD4060.09000 GBP
10000 USD8120.18000 GBP