جنيه إسترليني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل GBP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٢٬٠٨٢٫١٦ nzd

1.00000 GBP = 2.08216 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:54 UTC
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GBP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0633588.17831.433711.654630.957318.212
1GBP1.1582111.2316102.131.660571.916441.1087621.0936
1USD0.940450.811952182.9251.34831.556060.9002517.127
1INR0.01134070.00979140.012059110.01625930.01876460.01085620.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار نيوزيلندي
1 GBP2.08216 NZD
5 GBP10.41080 NZD
10 GBP20.82160 NZD
20 GBP41.64320 NZD
50 GBP104.10800 NZD
100 GBP208.21600 NZD
250 GBP520.54000 NZD
500 GBP1041.08000 NZD
1000 GBP2082.16000 NZD
2000 GBP4164.32000 NZD
5000 GBP10410.80000 NZD
10000 GBP20821.60000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه استرليني
1 NZD0.48027 GBP
5 NZD2.40135 GBP
10 NZD4.80270 GBP
20 NZD9.60540 GBP
50 NZD24.01350 GBP
100 NZD48.02700 GBP
250 NZD120.06750 GBP
500 NZD240.13500 GBP
1000 NZD480.27000 GBP
2000 NZD960.54000 GBP
5000 NZD2401.35000 GBP
10000 NZD4802.70000 GBP