ألف جنيه إسترليني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل GBP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gbp
2,066.86 nzd

£1.000 GBP = $2.067 NZD

Mid-market exchange rate at 22:56
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.681.370.8941.635
1 EUR1.069189.3541.61170.751.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4981106.0510.910.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار نيوزيلندي
1 GBP٢٫٠٦٦٨٦ NZD
5 GBP١٠٫٣٣٤٣٠ NZD
10 GBP٢٠٫٦٦٨٦٠ NZD
20 GBP٤١٫٣٣٧٢٠ NZD
50 GBP١٠٣٫٣٤٣٠٠ NZD
100 GBP٢٠٦٫٦٨٦٠٠ NZD
250 GBP٥١٦٫٧١٥٠٠ NZD
500 GBP١٬٠٣٣٫٤٣٠٠٠ NZD
1000 GBP٢٬٠٦٦٫٨٦٠٠٠ NZD
2000 GBP٤٬١٣٣٫٧٢٠٠٠ NZD
5000 GBP١٠٬٣٣٤٫٣٠٠٠٠ NZD
10000 GBP٢٠٬٦٦٨٫٦٠٠٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه استرليني
1 NZD٠٫٤٨٣٨٣ GBP
5 NZD٢٫٤١٩١٣ GBP
10 NZD٤٫٨٣٨٢٥ GBP
20 NZD٩٫٦٧٦٥٠ GBP
50 NZD٢٤٫١٩١٢٥ GBP
100 NZD٤٨٫٣٨٢٥٠ GBP
250 NZD١٢٠٫٩٥٦٢٥ GBP
500 NZD٢٤١٫٩١٢٥٠ GBP
1000 NZD٤٨٣٫٨٢٥٠٠ GBP
2000 NZD٩٦٧٫٦٥٠٠٠ GBP
5000 NZD٢٬٤١٩٫١٢٥٠٠ GBP
10000 NZD٤٬٨٣٨٫٢٥٠٠٠ GBP