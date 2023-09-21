رينغيت ماليزي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MYR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٣٥٩٫٢٣ nzd

1.00000 MYR = 0.35923 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:59 UTC
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MYR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066288.631.436971.661910.964718.3674
1GBP1.152811.2291102.1711.656521.915831.1121121.1737
1USD0.93790.813603183.1271.347751.558720.904817.227
1INR0.01128290.009787480.012029810.01621310.01875110.01088460.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار نيوزيلندي
1 MYR0.35923 NZD
5 MYR1.79617 NZD
10 MYR3.59234 NZD
20 MYR7.18468 NZD
50 MYR17.96170 NZD
100 MYR35.92340 NZD
250 MYR89.80850 NZD
500 MYR179.61700 NZD
1000 MYR359.23400 NZD
2000 MYR718.46800 NZD
5000 MYR1796.17000 NZD
10000 MYR3592.34000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / رينغيت ماليزي
1 NZD2.78370 MYR
5 NZD13.91850 MYR
10 NZD27.83700 MYR
20 NZD55.67400 MYR
50 NZD139.18500 MYR
100 NZD278.37000 MYR
250 NZD695.92500 MYR
500 NZD1391.85000 MYR
1000 NZD2783.70000 MYR
2000 NZD5567.40000 MYR
5000 NZD13918.50000 MYR
10000 NZD27837.00000 MYR