ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BRL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٤٦٫٩٢ nzd

1.00000 BRL = 0.34692 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:19 UTC
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BRL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.06488.46841.435441.659780.9576518.2137
1GBP1.1575411.2316102.4041.661551.921221.1085221.0827
1USD0.939850.811952183.1471.34911.559940.9000517.1181
1INR0.01130350.009765260.012026910.01622550.01876120.01082480.205878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار نيوزيلندي
1 BRL0.34692 NZD
5 BRL1.73461 NZD
10 BRL3.46922 NZD
20 BRL6.93844 NZD
50 BRL17.34610 NZD
100 BRL34.69220 NZD
250 BRL86.73050 NZD
500 BRL173.46100 NZD
1000 BRL346.92200 NZD
2000 BRL693.84400 NZD
5000 BRL1734.61000 NZD
10000 BRL3469.22000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الريال البرازيلي
1 NZD2.88249 BRL
5 NZD14.41245 BRL
10 NZD28.82490 BRL
20 NZD57.64980 BRL
50 NZD144.12450 BRL
100 NZD288.24900 BRL
250 NZD720.62250 BRL
500 NZD1441.24500 BRL
1000 NZD2882.49000 BRL
2000 NZD5764.98000 BRL
5000 NZD14412.45000 BRL
10000 NZD28824.90000 BRL