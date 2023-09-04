20 ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BRL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
6.78 nzd

1.00000 BRL = 0.33917 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:33 UTC
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BRL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.078589.16821.465571.666410.95418.3902
1GBP1.1685711.2603104.1991.712621.947311.1148121.4901
1USD0.92720.793462182.6781.35891.545120.884617.0516
1INR0.01121480.009597010.012095110.01643610.01868840.01069930.206241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار نيوزيلندي
1 BRL0.33917 NZD
5 BRL1.69584 NZD
10 BRL3.39168 NZD
20 BRL6.78336 NZD
50 BRL16.95840 NZD
100 BRL33.91680 NZD
250 BRL84.79200 NZD
500 BRL169.58400 NZD
1000 BRL339.16800 NZD
2000 BRL678.33600 NZD
5000 BRL1695.84000 NZD
10000 BRL3391.68000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الريال البرازيلي
1 NZD2.94839 BRL
5 NZD14.74195 BRL
10 NZD29.48390 BRL
20 NZD58.96780 BRL
50 NZD147.41950 BRL
100 NZD294.83900 BRL
250 NZD737.09750 BRL
500 NZD1474.19500 BRL
1000 NZD2948.39000 BRL
2000 NZD5896.78000 BRL
5000 NZD14741.95000 BRL
10000 NZD29483.90000 BRL