250 ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BRL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ brl
٨٤٫٨١ nzd

1.00000 BRL = 0.33922 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:34 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.16931.465681.666540.95418.3859
1GBP1.168511.2602104.1921.712611.947311.1147521.4835
1USD0.92720.793525182.6791.3591.545240.8845517.0477
1INR0.01121460.009597660.01209510.01643710.01868960.01069860.206191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار نيوزيلندي
1 BRL0.33922 NZD
5 BRL1.69612 NZD
10 BRL3.39225 NZD
20 BRL6.78450 NZD
50 BRL16.96125 NZD
100 BRL33.92250 NZD
250 BRL84.80625 NZD
500 BRL169.61250 NZD
1000 BRL339.22500 NZD
2000 BRL678.45000 NZD
5000 BRL1696.12500 NZD
10000 BRL3392.25000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الريال البرازيلي
1 NZD2.94790 BRL
5 NZD14.73950 BRL
10 NZD29.47900 BRL
20 NZD58.95800 BRL
50 NZD147.39500 BRL
100 NZD294.79000 BRL
250 NZD736.97500 BRL
500 NZD1473.95000 BRL
1000 NZD2947.90000 BRL
2000 NZD5895.80000 BRL
5000 NZD14739.50000 BRL
10000 NZD29479.00000 BRL