فورنت مجري إلى دولار نيوزيلندي
تحويل HUF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار نيوزيلندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار نيوزيلندي
|2000 HUF
|9.27718 NZD
|5000 HUF
|23.19295 NZD
|10000 HUF
|46.38590 NZD
|15000 HUF
|69.57885 NZD
|20000 HUF
|92.77180 NZD
|30000 HUF
|139.15770 NZD
|40000 HUF
|185.54360 NZD
|50000 HUF
|231.92950 NZD
|60000 HUF
|278.31540 NZD
|100000 HUF
|463.85900 NZD
|150000 HUF
|695.78850 NZD
|200000 HUF
|927.71800 NZD
|معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Hungarian Forint
|1 NZD
|215.58300 HUF
|5 NZD
|1077.91500 HUF
|10 NZD
|2155.83000 HUF
|20 NZD
|4311.66000 HUF
|50 NZD
|10779.15000 HUF
|100 NZD
|21558.30000 HUF
|250 NZD
|53895.75000 HUF
|500 NZD
|107791.50000 HUF
|1000 NZD
|215583.00000 HUF
|2000 NZD
|431166.00000 HUF
|5000 NZD
|1077915.00000 HUF
|10000 NZD
|2155830.00000 HUF