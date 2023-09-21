فورنت مجري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل HUF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤٦٫٣٩ nzd

1.00000 HUF = 0.00464 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:32 UTC
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HUF إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0665588.66221.438781.661290.962618.3148
1GBP1.1522711.2289102.1581.657791.914171.1091821.1027
1USD0.93760.813736183.12991.3491.557630.902517.172
1INR0.01127880.009788730.012029410.01622760.01873730.01085650.206568

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار نيوزيلندي
2000 HUF9.27718 NZD
5000 HUF23.19295 NZD
10000 HUF46.38590 NZD
15000 HUF69.57885 NZD
20000 HUF92.77180 NZD
30000 HUF139.15770 NZD
40000 HUF185.54360 NZD
50000 HUF231.92950 NZD
60000 HUF278.31540 NZD
100000 HUF463.85900 NZD
150000 HUF695.78850 NZD
200000 HUF927.71800 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Hungarian Forint
1 NZD215.58300 HUF
5 NZD1077.91500 HUF
10 NZD2155.83000 HUF
20 NZD4311.66000 HUF
50 NZD10779.15000 HUF
100 NZD21558.30000 HUF
250 NZD53895.75000 HUF
500 NZD107791.50000 HUF
1000 NZD215583.00000 HUF
2000 NZD431166.00000 HUF
5000 NZD1077915.00000 HUF
10000 NZD2155830.00000 HUF