فورنت مجري إلى دولار كندي
تحويل HUF إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار كندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار كندي
|2000 HUF
|7.42202 CAD
|5000 HUF
|18.55505 CAD
|10000 HUF
|37.11010 CAD
|15000 HUF
|55.66515 CAD
|20000 HUF
|74.22020 CAD
|30000 HUF
|111.33030 CAD
|40000 HUF
|148.44040 CAD
|50000 HUF
|185.55050 CAD
|60000 HUF
|222.66060 CAD
|100000 HUF
|371.10100 CAD
|150000 HUF
|556.65150 CAD
|200000 HUF
|742.20200 CAD
|معدلات التحويل دولار كندي / Hungarian Forint
|1 CAD
|269.46800 HUF
|5 CAD
|1347.34000 HUF
|10 CAD
|2694.68000 HUF
|20 CAD
|5389.36000 HUF
|50 CAD
|13473.40000 HUF
|100 CAD
|26946.80000 HUF
|250 CAD
|67367.00000 HUF
|500 CAD
|134734.00000 HUF
|1000 CAD
|269468.00000 HUF
|2000 CAD
|538936.00000 HUF
|5000 CAD
|1347340.00000 HUF
|10000 CAD
|2694680.00000 HUF