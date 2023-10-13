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1EUR10.86421.0524587.63911.439751.666320.954618.8736
1GBP1.1571411.2178101.4081.665951.928121.1046121.8388
1USD0.950150.821153183.27151.3681.583280.907317.933
1INR0.01141040.009861150.012008910.01642820.01901350.01089570.215356

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匈牙利福林熱門貨幣組合

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匈牙利福林加元兌換率
2000 HUF7.42522 CAD
5000 HUF18.56305 CAD
10000 HUF37.12610 CAD
15000 HUF55.68915 CAD
20000 HUF74.25220 CAD
30000 HUF111.37830 CAD
40000 HUF148.50440 CAD
50000 HUF185.63050 CAD
60000 HUF222.75660 CAD
100000 HUF371.26100 CAD
150000 HUF556.89150 CAD
200000 HUF742.52200 CAD
加元匈牙利福林兌換率
1 CAD269.35200 HUF
5 CAD1346.76000 HUF
10 CAD2693.52000 HUF
20 CAD5387.04000 HUF
50 CAD13467.60000 HUF
100 CAD26935.20000 HUF
250 CAD67338.00000 HUF
500 CAD134676.00000 HUF
1000 CAD269352.00000 HUF
2000 CAD538704.00000 HUF
5000 CAD1346760.00000 HUF
10000 CAD2693520.00000 HUF