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加元匈牙利福林兌換率
1 CAD268.43800 HUF
5 CAD1,342.19000 HUF
10 CAD2,684.38000 HUF
20 CAD5,368.76000 HUF
50 CAD13,421.90000 HUF
100 CAD26,843.80000 HUF
250 CAD67,109.50000 HUF
500 CAD134,219.00000 HUF
1000 CAD268,438.00000 HUF
2000 CAD536,876.00000 HUF
5000 CAD1,342,190.00000 HUF
10000 CAD2,684,380.00000 HUF
匈牙利福林加元兌換率
2000 HUF7.45052 CAD
5000 HUF18.62630 CAD
10000 HUF37.25260 CAD
15000 HUF55.87890 CAD
20000 HUF74.50520 CAD
30000 HUF111.75780 CAD
40000 HUF149.01040 CAD
50000 HUF186.26300 CAD
60000 HUF223.51560 CAD
100000 HUF372.52600 CAD
150000 HUF558.78900 CAD
200000 HUF745.05200 CAD