美元 (USD)

美元是美國的官方貨幣。它是世界上兌換最頻繁的貨幣，其次是歐元和日元。USD 是美元的貨幣代碼，以 $ 符號表示，並且是法定貨幣。美元的轉換系數為 6 位有效數字。

貨幣名稱

美元

$

USD 匯率

 KRW INR JPY CAD EUR GBP CNY MXN
從USD1377.15000 83.42110 157.79000 1.36705 0.93500 0.80080 7.24630 17.13740
至USD0.00073 0.01199 0.00634 0.73150 1.06955 1.24875 0.13800 0.05835

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比較匯率

美元兌各國貨幣匯率