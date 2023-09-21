فورنت مجري إلى يورو

تحويل HUF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٥٫٧٨ eur

1.00000 HUF = 0.00258 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:25 UTC
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HUF إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62891.438921.661370.9641518.3135
1GBP1.1524711.2287102.1471.658381.914761.1111621.1066
1USD0.9380.813868183.13381.34971.558360.904417.178
1INR0.0112830.009789860.012028810.01623530.01874520.01087880.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / اليورو
2000 HUF5.15576 EUR
5000 HUF12.88940 EUR
10000 HUF25.77880 EUR
15000 HUF38.66820 EUR
20000 HUF51.55760 EUR
30000 HUF77.33640 EUR
40000 HUF103.11520 EUR
50000 HUF128.89400 EUR
60000 HUF154.67280 EUR
100000 HUF257.78800 EUR
150000 HUF386.68200 EUR
200000 HUF515.57600 EUR
معدلات التحويل اليورو / Hungarian Forint
1 EUR387.91500 HUF
5 EUR1939.57500 HUF
10 EUR3879.15000 HUF
20 EUR7758.30000 HUF
50 EUR19395.75000 HUF
100 EUR38791.50000 HUF
250 EUR96978.75000 HUF
500 EUR193957.50000 HUF
1000 EUR387915.00000 HUF
2000 EUR775830.00000 HUF
5000 EUR1939575.00000 HUF
10000 EUR3879150.00000 HUF