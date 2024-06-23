تحويل EUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

5 يورو إلى فورنت مجري

5 eur
1,981 huf

€1.000 EUR = Ft396.3 HUF

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Hungarian Forint
1 EUR٣٩٦٫٢٧٥٠٠ HUF
5 EUR١٬٩٨١٫٣٧٥٠٠ HUF
10 EUR٣٬٩٦٢٫٧٥٠٠٠ HUF
20 EUR٧٬٩٢٥٫٥٠٠٠٠ HUF
50 EUR١٩٬٨١٣٫٧٥٠٠٠ HUF
100 EUR٣٩٬٦٢٧٫٥٠٠٠٠ HUF
250 EUR٩٩٬٠٦٨٫٧٥٠٠٠ HUF
500 EUR١٩٨٬١٣٧٫٥٠٠٠٠ HUF
1000 EUR٣٩٦٬٢٧٥٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 EUR٧٩٢٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 EUR١٬٩٨١٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 EUR٣٬٩٦٢٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / اليورو
2000 HUF٥٫٠٤٧٠٠ EUR
5000 HUF١٢٫٦١٧٥٠ EUR
10000 HUF٢٥٫٢٣٥٠٠ EUR
15000 HUF٣٧٫٨٥٢٥٠ EUR
20000 HUF٥٠٫٤٧٠٠٠ EUR
30000 HUF٧٥٫٧٠٥٠٠ EUR
40000 HUF١٠٠٫٩٤٠٠٠ EUR
50000 HUF١٢٦٫١٧٥٠٠ EUR
60000 HUF١٥١٫٤١٠٠٠ EUR
100000 HUF٢٥٢٫٣٥٠٠٠ EUR
150000 HUF٣٧٨٫٥٢٥٠٠ EUR
200000 HUF٥٠٤٫٧٠٠٠٠ EUR