دولار كندي إلى فرنك سويسري

تحويل CAD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٦٦٧٫٥٣ chf

1.00000 CAD = 0.66753 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:2 UTC
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CAD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434981.654190.957918.2019
1GBP1.1576811.23265102.2181.661181.914941.1089421.0712
1USD0.939150.81126182.9251.347651.553520.899617.0942
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625140.0187340.01084840.20614

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الفرنك السويسري
1 CAD0.66753 CHF
5 CAD3.33766 CHF
10 CAD6.67532 CHF
20 CAD13.35064 CHF
50 CAD33.37660 CHF
100 CAD66.75320 CHF
250 CAD166.88300 CHF
500 CAD333.76600 CHF
1000 CAD667.53200 CHF
2000 CAD1335.06400 CHF
5000 CAD3337.66000 CHF
10000 CAD6675.32000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار كندي
1 CHF1.49805 CAD
5 CHF7.49025 CAD
10 CHF14.98050 CAD
20 CHF29.96100 CAD
50 CHF74.90250 CAD
100 CHF149.80500 CAD
250 CHF374.51250 CAD
500 CHF749.02500 CAD
1000 CHF1498.05000 CAD
2000 CHF2996.10000 CAD
5000 CHF7490.25000 CAD
10000 CHF14980.50000 CAD