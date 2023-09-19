كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

تحويل NOK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
83.95 chf

1.00000 NOK = 0.08395 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:8 UTC
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NOK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436381.66310.964418.3578
1GBP1.15311.22885102.1511.656121.917531.1119621.1662
1USD0.938250.813769183.1271.34771.560430.904817.2244
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621250.01877160.01088460.207206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الفرنك السويسري
1 NOK0.08395 CHF
5 NOK0.41974 CHF
10 NOK0.83948 CHF
20 NOK1.67895 CHF
50 NOK4.19738 CHF
100 NOK8.39477 CHF
250 NOK20.98692 CHF
500 NOK41.97385 CHF
1000 NOK83.94770 CHF
2000 NOK167.89540 CHF
5000 NOK419.73850 CHF
10000 NOK839.47700 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / كروني نرويجي
1 CHF11.91220 NOK
5 CHF59.56100 NOK
10 CHF119.12200 NOK
20 CHF238.24400 NOK
50 CHF595.61000 NOK
100 CHF1191.22000 NOK
250 CHF2978.05000 NOK
500 CHF5956.10000 NOK
1000 CHF11912.20000 NOK
2000 CHF23824.40000 NOK
5000 CHF59561.00000 NOK
10000 CHF119122.00000 NOK