500 كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

تحويل NOK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

500 nok
40.23 chf

kr1.000 NOK = SFr.0.08045 CHF

Mid-market exchange rate at 03:25
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NOK إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.9240.76310.2291,338.623.8516.706
1 EUR1.113193.3740.84911.3811,489.354.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.950.0460.08
1 GBP1.3111.178109.995113.4061,754.465.0468.789

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الفرنك السويسري
1 NOK٠٫٠٨٠٤٥ CHF
5 NOK٠٫٤٠٢٢٦ CHF
10 NOK٠٫٨٠٤٥٢ CHF
20 NOK١٫٦٠٩٠٤ CHF
50 NOK٤٫٠٢٢٦٠ CHF
100 NOK٨٫٠٤٥١٩ CHF
250 NOK٢٠٫١١٢٩٨ CHF
500 NOK٤٠٫٢٢٥٩٥ CHF
1000 NOK٨٠٫٤٥١٩٠ CHF
2000 NOK١٦٠٫٩٠٣٨٠ CHF
5000 NOK٤٠٢٫٢٥٩٥٠ CHF
10000 NOK٨٠٤٫٥١٩٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / كروني نرويجي
1 CHF١٢٫٤٢٩٨٠ NOK
5 CHF٦٢٫١٤٩٠٠ NOK
10 CHF١٢٤٫٢٩٨٠٠ NOK
20 CHF٢٤٨٫٥٩٦٠٠ NOK
50 CHF٦٢١٫٤٩٠٠٠ NOK
100 CHF١٬٢٤٢٫٩٨٠٠٠ NOK
250 CHF٣٬١٠٧٫٤٥٠٠٠ NOK
500 CHF٦٬٢١٤٫٩٠٠٠٠ NOK
1000 CHF١٢٬٤٢٩٫٨٠٠٠٠ NOK
2000 CHF٢٤٬٨٥٩٫٦٠٠٠٠ NOK
5000 CHF٦٢٬١٤٩٫٠٠٠٠٠ NOK
10000 CHF١٢٤٬٢٩٨٫٠٠٠٠٠ NOK