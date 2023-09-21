شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك سويسري

تحويل ILS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
236.84 chf

1.00000 ILS = 0.23684 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الفرنك السويسري
1 ILS0.23684 CHF
5 ILS1.18422 CHF
10 ILS2.36843 CHF
20 ILS4.73686 CHF
50 ILS11.84215 CHF
100 ILS23.68430 CHF
250 ILS59.21075 CHF
500 ILS118.42150 CHF
1000 ILS236.84300 CHF
2000 ILS473.68600 CHF
5000 ILS1184.21500 CHF
10000 ILS2368.43000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Israeli New Sheqel
1 CHF4.22221 ILS
5 CHF21.11105 ILS
10 CHF42.22210 ILS
20 CHF84.44420 ILS
50 CHF211.11050 ILS
100 CHF422.22100 ILS
250 CHF1055.55250 ILS
500 CHF2111.10500 ILS
1000 CHF4222.21000 ILS
2000 CHF8444.42000 ILS
5000 CHF21111.05000 ILS
10000 CHF42222.10000 ILS