Yeni İsrail şekelinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile ILS → CHF çevirin

1.000 ils
242,06 chf

1.00000 ILS = 0.24206 CHF

06:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06751.453261.653620.94952518.3368
1 GBP1.1713511.25675104.3251.702211.936891.1122321.478
1 USD0.932050.795703183.01181.354451.541190.8849517.0901
1 INR0.01122740.009585420.012046510.01631640.01856590.01066050.205876

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Yeni İsrail şekelinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İsviçre Frangı
1 ILS0.24206 CHF
5 ILS1.21032 CHF
10 ILS2.42064 CHF
20 ILS4.84128 CHF
50 ILS12.10320 CHF
100 ILS24.20640 CHF
250 ILS60.51600 CHF
500 ILS121.03200 CHF
1000 ILS242.06400 CHF
2000 ILS484.12800 CHF
5000 ILS1210.32000 CHF
10000 ILS2420.64000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 CHF4.13114 ILS
5 CHF20.65570 ILS
10 CHF41.31140 ILS
20 CHF82.62280 ILS
50 CHF206.55700 ILS
100 CHF413.11400 ILS
250 CHF1032.78500 ILS
500 CHF2065.57000 ILS
1000 CHF4131.14000 ILS
2000 CHF8262.28000 ILS
5000 CHF20655.70000 ILS
10000 CHF41311.40000 ILS