5 İsviçre frangından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile CHF → ILS çevirin

5 chf
20,51 ils

1,000 CHF = 4,101 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 CHF4,10100 ILS
5 CHF20,50500 ILS
10 CHF41,01000 ILS
20 CHF82,02000 ILS
50 CHF205,05000 ILS
100 CHF410,10000 ILS
250 CHF1.025,25000 ILS
500 CHF2.050,50000 ILS
1000 CHF4.101,00000 ILS
2000 CHF8.202,00000 ILS
5000 CHF20.505,00000 ILS
10000 CHF41.010,00000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İsviçre Frangı
1 ILS0,24384 CHF
5 ILS1,21922 CHF
10 ILS2,43843 CHF
20 ILS4,87686 CHF
50 ILS12,19215 CHF
100 ILS24,38430 CHF
250 ILS60,96075 CHF
500 ILS121,92150 CHF
1000 ILS243,84300 CHF
2000 ILS487,68600 CHF
5000 ILS1.219,21500 CHF
10000 ILS2.438,43000 CHF