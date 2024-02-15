Yeni İsrail şekelinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → AUD çevirin

1.000 ils
421,57 aud

1.00000 ILS = 0.42157 AUD

06:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Avustralya Doları
1 ILS0.42157 AUD
5 ILS2.10784 AUD
10 ILS4.21568 AUD
20 ILS8.43136 AUD
50 ILS21.07840 AUD
100 ILS42.15680 AUD
250 ILS105.39200 AUD
500 ILS210.78400 AUD
1000 ILS421.56800 AUD
2000 ILS843.13600 AUD
5000 ILS2107.84000 AUD
10000 ILS4215.68000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 AUD2.37210 ILS
5 AUD11.86050 ILS
10 AUD23.72100 ILS
20 AUD47.44200 ILS
50 AUD118.60500 ILS
100 AUD237.21000 ILS
250 AUD593.02500 ILS
500 AUD1186.05000 ILS
1000 AUD2372.10000 ILS
2000 AUD4744.20000 ILS
5000 AUD11860.50000 ILS
10000 AUD23721.00000 ILS