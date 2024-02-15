Polonya zlotisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → AUD çevirin

1.000 pln
380,48 aud

1.00000 PLN = 0.38048 AUD

17:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.92920.79443983.01920.880651330.8310.547323.6035
1 EUR1.0761510.85494589.34110.9477051432.1711.350925.402
1 GBP1.258751.169671104.51.10851675.1813.276829.7119
1 INR0.01204540.01119310.0095693410.010607816.03040.1270470.284326

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Avustralya Doları
1 PLN0.38048 AUD
5 PLN1.90238 AUD
10 PLN3.80476 AUD
20 PLN7.60952 AUD
50 PLN19.02380 AUD
100 PLN38.04760 AUD
250 PLN95.11900 AUD
500 PLN190.23800 AUD
1000 PLN380.47600 AUD
2000 PLN760.95200 AUD
5000 PLN1902.38000 AUD
10000 PLN3804.76000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Polonya Zlotisi
1 AUD2.62829 PLN
5 AUD13.14145 PLN
10 AUD26.28290 PLN
20 AUD52.56580 PLN
50 AUD131.41450 PLN
100 AUD262.82900 PLN
250 AUD657.07250 PLN
500 AUD1314.14500 PLN
1000 AUD2628.29000 PLN
2000 AUD5256.58000 PLN
5000 AUD13141.45000 PLN
10000 AUD26282.90000 PLN